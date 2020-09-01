التضخم في منطقة اليورو يدخل إلى منطقة السالب.. والبطالة ترتفع

المصدر: د ب أ

أظهرت تقديرات صادرة عن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو دخل إلى منطقة السالب وسجل سالب 0.2% في أغسطس.

وكان التضخم السنوي في دول المنطقة، التي تضم 19 دولة، سجل 0.4% في يوليو.

وأرجع يوروستات، في أول تقدير له لشهر أغسطس، الانكماش إلى أسباب على رأسها تراجع أسعار الطاقة بنحو 8%.

ويتم قياس التضخم السنوي من خلال مقارنة مستويات الأسعار بين الشهر محل البيانات والشهر نفسه من العام الماضي.

وفي غضون ذلك، ارتفع متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.9% في يوليو، بارتفاع بـ0.2% مقابل يونيو.

وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي الـ27 ككل، أظهرت بيانات يوروستات لشهر يوليو ارتفاع معدل البطالة إلى 7.2% مقابل 7.1% في الشهر السابق.

وتشير تقديرات المكتب إلى أن 15.2 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في يوليو في الاتحاد الأوروبي ككل، بينهم 12.8 مليون في منطقة اليورو.

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