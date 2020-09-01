بدء تنفيذ قرار حظر دخول القادمين لمصر بدون تحليل "بي سي آر"

المصدر: د ب أ

أعلنت مصادر ملاحية مصرية مطلعة بدء المطارات المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء تنفيذ قرار حظر دخول كل الركاب القادمين، سواء من الأجانب أو المصريين، بدون تقديم تحليل "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا، قبل وصولهم مصر بـ 72 ساعة يفيد خلوهم من الفيروس.

وجاء التنفيذ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة المصرية يوم 19 أغسطس الماضي، حيث قامت سلطة الطيران المدني المصري بإصدار تعميم لكل شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية بأنه قد تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية من دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل بي سي آر للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

ويعفى من ذلك الأطفال أقل من ٦ سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) من تقديم شهادة التحليل عند الوصول إلى المطارات المصرية.

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