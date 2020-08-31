بن داود للبيع بالتجزئة تعلن نيتها الإدراج في البورصة السعودية

المصدر: رويترز

أعلنت بن داود القابضة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في السعودية اليوم الاثنين عن نيتها الإدراج في بورصة المملكة، إذ تخطط لبيع أسهم قائمة مع نسبة تداول حر لأسهمها 20%.

وقالت الشركة إن لديها في المجمل 73 متجرا، منها 51 هايبر ماركت و22 سوبر ماركت، مما يجعلها ثالث أكبر مشغل للهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية من حيث الإيرادات في 2019.

كانت بن داود القابضة، التي تسيطر على سلسلتي متاجر التجزئة بن داود والدانوب، قد أعلنت في هذا العام إرجاء طرح عام أولي مزمع في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وتشجع السعودية المزيد من الشركات العائلية على الإدراج سعيا لتعميق أسواق المال في إطار مسعى إصلاحي يهدف لخفض اعتماد المملكة على النفط.

وتم إدراج مجموعة من الشركات من بينها شركة سليمان الحبيب للرعاية الصحية وشركة التمويل العقاري أملاك العالمية.

وقال أحمد عبد الرزاق بن داود الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "بالنظر إلى التوجه لقطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في المملكة، ندرك تماما أن الطرح سيمنح المستثمرين الجدد منصة قوية لنمو رؤوس أموالهم مستقبلا".

وأضاف أن الشركة غير مدينة وتتمتع بتدفقات نقدية قوية ولا تنوي جمع دين في الوقت الحالي.

وتابع أنها تسعى لجذب مستثمرين رئيسيين سيستفيدون من هذا الطرح.

وقال إن الشركة استطاعت التغلب على تداعيات زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% بداية من أول يوليو من خلال زيادة حصتها السوقية في المملكة.

وأضاف أن الشركة تبنت إجراءات لتقليص التداعيات وأن الطلب الاستهلاكي ظل قويا إذ لم يسافر العملاء خلال العطلة الصيفية هذا العام بسبب الجائحة.

ويتولي جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان دور المستشارين الماليين للطرح ومديري دفتر أوامر الاكتتاب.

ويشارك في المهمة الأخيرة الأهلي كابيتال وجي.آي.بي كابيتال.

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