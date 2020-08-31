غانا تعيد غداً افتتاح مطارها الدولي أمام رحلات الطيران الدولي

المصدر: د ب أ

تعتزم غانا إعادة فتح مطارها الرئيسي أمام حركة ركاب رحلات الطيران الدولي اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، بعد تطبيق إجراءات جديدة للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس غانا نانو أكوفو أدو في بث تليفزيوني أمس الأحد قوله إنه يتعين على أي راكب يصل إلى غانا أن يثبت خلوه من الإصابة بمرض كوفيد-19، وألا تكون نتيجة اختباره صادرة قبل أكثر من 72 ساعة من رحيله من البلد الأصلي.

وقال إنه بمجرد وصول الركاب، فإنهم سيخضعون للاختبار مجددا بالمطار، وسيتم معرفة النتائج في غضون 30 دقيقة.

وشار الرئيس إلى أن السفر الدولي برا وبحرا لا يزال محظورا.

وقال أكوفو أدو إن غانا، التي سجلت 44 ألفا و398 حالة إصابة بالفيروس، ليس لديها سوى 1159 حالة نشطة بالمرض، بينما توفي 276 شخصا.

وأوضح أن أطفال دور الحضانة وتلاميذ المدارس الابتدائية سوف يظلون في المنزل حتى يناير المقبل.

وسيتم السماح لبعض فصول المدارس الثانوية باستئناف نشاطها اعتبارا من الخامس من أكتوبر، لينضموا إلى طلبة الجامعات الذين استأنفوا فصولهم الدراسية بالحضور شخصيا في 24 أغسطس الجاري.

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