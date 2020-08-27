الذهب يهوي مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

هوى الذهب أكثر من اثنين بالمئة في معاملات متقلبة اليوم الخميس في ظل صعود الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة عقب إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تغيير في معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.5 بالمئة إلى 1925.19 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.1 بالمئة أثناء تصريحات باول.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4 بالمئة لتسجل 1924.60 دولار للأوقية.

وقال مجلس الاحتياطي إنه سيسمح بزيادة متواضعة للتضخم وهو شيء إيجابي للذهب، حسبا ذكر دانيال غالي، استراتيجي السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية، "لكن السوق كانت تتوقع ذلك بالفعل ولذا لا يوجد حافز جديد لشراء الذهب."

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة أكثر من ثلاثة بالمئة عن ذروة أسبوع التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة. وهبط المعدن 2.1 بالمئة في أحدث سعر له إلى 26.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2166.33 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 918.54 دولار.

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