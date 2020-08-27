الذهب ينخفض مع جني المستثمرين الأرباح

المصدر: رويترز

تراجع الذهب اليوم الخميس في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إن كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيلمح بتغيير في الاستراتيجية النقدية.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3 بالمئة أمس الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1946.70 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يلقي باول كلمة خلال المؤتمر السنوي لرؤساء البنوك المركزية حيث يتطلع المستثمرون لمؤشرات بشأن التضخم والاستراتيجية النقدية.

ولامس مؤشر الدولار أقل مستوى خلال نحو أسبوع فيما ساد الحذر أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من تجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما أدرجت واشنطن 24 شركة صينية في قائمة سوداء وما تردد بشأن اختبار بكين صواريخ في بحر الصين الجنوبي.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 1.5 بالمئة إلى 27.12 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2172.93 دولار وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 926.59 دولار للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز