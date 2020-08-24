تراجع أسعار الذهب بعد أنباء عن علاج لكورونا

المصدر: د ب أ

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم "الاثنين" في ظل تراجع جاذبية الملاذ الاستثماري مع انتعاش الأمال بشأن وجود علاج لفيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس في مختلف أنحاء العالم.

في الوقت نفسه ساهمت مؤشرات تراجع التوتر بين الصين والولايات المتحدة في الحد من الطلب على المعدن النفيس.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 13.50 دولار أي بنسبة 0.70 في المئة إلى 90ر1928 دولار للأوقية بعد وصوله في وقت سابق اليوم إلى 37ر1950 دولار للأوقية.

يأتي ذلك فيما استقر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى قبل اللقاء السنوي لمجلس الاحتياط لاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بقاعة "جاكسون هول" في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، حيث سيتحدث رئيس المجلس جيروم بأول عن مراجعة إطار عمل السياسة النقدية للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يعيد البنك المركزي تأكيد التزامه بأسعار الفائدة فائقة الانخفاض.

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت اليوم استخدام سلطة الطوارئ لديها للسماح باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج المصابين بالفيروس.

من ناحية أخرى ذكرت تقارير إعلامية أن معاوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعوا بشكل سري إلى التأكيد للشركات الأمريكية أنها تستطيع مواصلة علاقاتها التجارية مع تطبيق المحادثة الصيني وي شات في إشارة إلى تراجع حدة التوتر بين بكين وواشنطن.

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