انخفاض أسعار الذهب

المصدر: رويترز

نزل الذهب عن ألفي دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء في حين ارتفع الدولار فيما يترقب مستثمرون محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1993.34 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2014.97 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

وفقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2002.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج من ديليفكس "الذهب ينزل لأن الدولار ارتفع قليلا هذا الصباح. على المدى القصير، قد يوقف تعافي الدولار الأمريكي الاتجاه الصعودي للدولار".

وتابعت "سجل الذهب مكاسب 3% في اليومين الماضيين ما يجعل أسعار المعدن عرضة لعمليات جني أرباح".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه بعدما هبط لأقل مستوى في عامين في الجلسة الماضية. وارتفاع الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% إلى 27.70 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.4% إلى 952.88 دولار ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2170.29 دولار.

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