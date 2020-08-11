أسعار الذهب تهوي بشدة مع تمسك الدولار بمكاسبه

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب بشدة اليوم الثلاثاء مع تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة فيما عززت توقعات بشأن اتفاق تحفيز أمريكي شهية المخاطرة ودفعت المستثمرين لبيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد صعوده لمستوى قياسي.

وبحلول الساعة 13.11 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 4.2 بالمئة إلى 1941.71 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن المستوى القياسي الذي سجله في الأسبوع الماضي عند 2072.50 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.5 بالمئة إلى 1969.20 دولار للأوقية.

واحتفظ الدولار بمكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 7.8 بالمئة إلى 26.88 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 4.8 بالمئة إلى 939.19 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 5.4 بالمئة إلى 2099.42 دولار للأوقية.

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