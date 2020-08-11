تهديد بشطب الشركات الصينية من البورصة الأمريكية

المصدر: د ب أ

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، يوم الاثنين، إنه اعتبارا من العام المقبل، يتعين على جميع الشركات الصينية الامتثال لمتطلبات التدقيق الأمريكية، وإلا سيتم شطبها من البورصة الأمريكية.

وقال منوشين خلال مؤتمر صحفي: "أوصينا بذلك، وستقوم (لجنة الأمن والتبادل الأمريكية) بطرحها".

وأضاف: "بحلول نهاية العام المقبل، إذا لم تمتثل بشكل كامل، فإن الشركات الصينية وأية شركات غيرها، لأنه يتعين على جميعها الامتثال للمحاسبة نفسها بشكل دقيق..، سوف يتم شطبها من البورصة".

ويأتي القرار بعد أن أوصت مجموعة عمل الرئيس بشأن الأسواق المالية في السادس من أغسطس باتخاذ خطوات لتعزيز معايير الإدراج في البورصة الأمريكية "لحماية المستثمرين من المخاطر" من الشركات الصينية.

يشار إلى أن عدم رغبة شركات صينية مثل شركة علي بابا العملاقة، في مراجعة سجلاتها من جانب مدققين أمريكيين، بمثابة شوكة في خاصرة المشرفين الماليين.

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