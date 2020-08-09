ترامب يوقع أوامر تنفيذية بحزمة مساعدات

المصدر: رويترز

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوامر تنفيذية اليوم السبت تضمنت تجديدا جزئيا لإعانات البطالة لعشرات الملايين من الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء فيروس كورونا وذلك بعدما تخطت البلاد علامة خمسة ملايين حالة إصابة.

وانهارت المفاوضات بين البيت الأبيض وكبار أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس بشأن أفضل السبل لمساعدة الأمريكيين على التكيف مع تداعيات الأزمة التي أودت بحياة أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء الولايات الأمريكية.

وقال ترامب إن الإجراءات تقضي بمنح 400 دولار إضافية أسبوعيا كإعانات بطالة وهو مبلغ أقل من 600 دولار أسبوعيا الذي جرت الموافقة عليه في مطلع الأزمة. وقد تواجه بعض الإجراءات تحديات قانونية على الأرجح لأن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس سلطة الفصل في انفاق الأموال الاتحادية.

وقال ترامب "هذه الأموال التي يحتاجونها...إنها تمنحهم حافزا للعودة للعمل".

ولاقت تحركات ترامب لانتزاع إجراءات المساعدات من أيدي الكونغرس انتقادات فورية من بعض الديمقراطيين.

وقال ترامب أيضا إنه سيعلق جمع ضرائب المرتبات مشيرا إلى أن التعليق سيطبق على الأشخاص أصحاب الدخول التي تقل عن مئة ألف دولار سنويا.

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