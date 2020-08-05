أسعار الذهب تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتسجل 2031 دولاراً للأوقية

المصدر: د ب أ

واصلت أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية اليوم الأربعاء، متجاوزة الألفي دولار.

وبلغ سعر المعدن النفيس 14ر2031 دولار للأوقية (حوالي 31 جراما) في بورصة لندن، بعد أن تجاوز حاجز الألفي دولار الليلة الماضية.

ويأتي ارتفاع الأسعار مدفوعا إلى حد كبير بحالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، حيث يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنسبة 33%، ولا يزال الخبراء يتوقعون المزيد من الارتفاع.

كما ارتفع الإقبال على شراء الذهب في ظل ضعف الدولار، حيث أصبح المعدن، الذي يتم تداوله دوليا بالدولار، أرخص في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة.

وقال الخبير الاستراتيجي بول وونج من شركة "سبروت إنك"، في تقرير، إن "الساحة مهيأة ليواصل الذهب القفز لمستويات أعلى".

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