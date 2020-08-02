الكويت تؤكد أن وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة

المصدر: د ب أ

بحث وزيرا خارجية مصر والكويت سامح شكري، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري بنظيره الكويتي، حسبما أفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم.

ووفق البيان، يأتي ذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.

وطبقا للبيان، أكد وزير خارجية الكويت خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين.

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