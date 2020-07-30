5 شركات تعمل في كوريا الجنوبية تسحب نحو 5 آلاف مركبة لإصلاح عيوب

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية أمس الخميس أن شركة هيونداي موتورز ومرسيدس بنز كوريا وثلاث شركات أخرى ستستدعي بشكل طوعي نحو 5 آلاف مركبة لإصلاح مكونات معيبة.

وقالت وزارة النقل في بيان إن هذا هو أحدث استدعاء تقوم بها شركات تصنيع السيارات العاملة في كوريا الجنوبية ومستوردو السيارات بسبب مشاكل في مكونات المركبات التي يبيعونها، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وأوضحت الوزارة أن الثلاث الشركات الثلاثالأخرى هي كيا موتورز وفورد موتورز وهانبول موتورز، التي تستورد سيارات بيجو وسيتروين.

وذكرت الوزارة أن المشاكل تشمل عيوبا في نظام الطاقة التوجيهية الذي يدار بالمحرك في سيارة كيا ستينجر من فئة سيارات السيدان الرياضية، وكذلك عيوب في نظام الثبات الإلكتروني لسيارة مرسيدس إيه إم جي جي تي الرياضية من فئة سيارات الكوبيه، وعيوب في مسمار تثبيت نظام التوجيه المساعد لسيارات فورد مونديو سيدان.

ونوهت الوزارة إلى أن هذه الشركات تخطط لتقديم خدمات الإصلاح والاستبدال تدريجياً اعتباراً من اليوم الخميس، مشيرة إلى أن أصحاب المركبات يمكنهم زيارة مراكز إصلاح وصيانة مخصصة لاستبدال الأجزاء مجاناً.

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