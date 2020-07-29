انخفاض طفيف في أسعار النفط

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بينما يستعد المشرعون الأمريكيون لمساومات على حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد ومع قلق المستثمرين من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 19 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 43.22 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 41.04 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي ينتهي اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تجدد اللجنة القول بأن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر لسنوات قادمة.

وتنتظر الأسواق أيضا أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة، والتي صدرت من معهد البترول الأمريكي أمس، ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

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