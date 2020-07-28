البنك المركزي الأوروبي يطالب البنوك بوقف صرف التوزيعات النقدية

المصدر: د ب أ

طالب اليوم الثلاثاء البنك المركزي الأوروبي البنوك بوقف صرف أي توزيعات نقدية للمساهمين حتى العام المقبل للمحافظة على قوتها المالية في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

كما طالب البنك المركزي في بيان صدر اليوم ونقلته وكالة بلومبرج للآنباء البنوك بعدم إعادة شراء الأسهم حتى يناير المقبل وأن "تتبنى سياسة معتدلة للغاية فيما يتعلق بالأجور المتغيرة لكبار مسؤوليها".

كانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي يدرس مطالبة البنوك بوقف صرف التوزيعات النقدية حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

كان البنك المركزي قد طالب البنوك في مارس الماضي بوقف صرف التوزيعات النقدية حتى أكتوبر المقبل في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على السيولة النقدية لدى البنوك في ظل إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي تم تطبيقها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أضعفت الاقتصاد.

ورغم ان هذا الطلب مؤلم لبعض البنوك ومساهميها، فإن البنك المركزي الأوروبي أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي مقابل مساعدات غير مسبوقة قدمها البنك المركزي للبنوك التجارية لمساعدتها في مواجهة تداعيات الجائحة.

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