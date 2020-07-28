السعودية تكمل الشراء المبكر لجزء من سندات قائمة بـ 9.14 مليار دولار

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من السندات القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر هذا العام بقيمة إجمالية 34.26 مليار ريال (9.14 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان إن المملكة أصدرت أيضا صكوكا جديدة في إطار برنامجها للصكوك المحلية.

وجرى تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بقيمة إجمالية 34.645 مليار ريال.

والشريحة الأولى بقيمة 8.97 مليار ريال تُستحق في عام 2024 والشريحة الثانية بقيمة 6.025 مليار ريال تُستحق في عام 2028 والشريحة الثالثة بقيمة 6.5 مليار ريال تُستحق في عام 2032، والشريحة الرابعة بقيمة 13.15 مليار ريال وتُستحق في عام 2035.

وقال البيان إنه جرى تعيين اتش اس بي سي العربية السعودية وشركة سامبا كابيتال لإدارة الأصول وإدارة الاستثمار بشكل مشترك كمنسقي ومديري الطرح.

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