إلغاء مئات رحلات الطيران مع عودة "كورونا" لشمال شرقي الصين

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأنه تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في شمال شرقي الصين اليوم الاثنين لمكافحة عودة ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن إجمالى 412 رحلة جوية من وإلى مدينة داليان الساحلية فى مقاطعة لياونينج قد ألغيت حتى صباح اليوم الاثنين. شكلت الرحلات الملغاة ما يقرب من 80% من إجمالي الحركة الجوية في المدينة.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الإثنين تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 57 حالة انتقلت إليها العدوى محليا.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية أن إقليم شينجيانج الواقع فى أقصى غرب البلاد، والذى كان موطنا لظهور الفيروس مرة أخرى في الآونة الأخيرة، شهد 41 حالة اصابة جديدة.

وسجلت جميع الحالات الجديدة المؤكدة في عاصمة الإقليم أورومتشي، بعد تفش للمرض في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسيطرت الصين على نطاق واسع على جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق الصارمة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في وسط مدينة ووهان في أواخر عام 2019، على الرغم من اندلاع حالات تفش مرة أخرى.

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