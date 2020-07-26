"جوجل" تستخدم استراتيجية جديدة لمنافسة "أمازون" في التجارة الإلكترونية

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل إلغاء العمولة التي تحصل عليها من تجار التجزئة مقابل تسجيل بضائعهم على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بشركة جوجل، في إطار محاولات جوجل لتحدي سيطرة شركة أمازون على سوق التجارة الإلكترونية.

كانت جوجل تفرض عمولة على الشركات مقابل تسجيل بضائعهم على تطبيق "باي ويز جوجل" للتسوق الإلكتروني، حيث يتيح للمشترين شراء البضائع عبر موقع جوجل بدلا من إرسالهم إلى متجر إلكتروني خارجي.

وكانت نسبة العمولة التي تحصل عليها جوجل تتراوح بين 10 و15% من قيمة المبيعات مقارنة بأسعار أمازون. وبدأ المشروع التجريبي للتسوق الإلكتروني لجوجل في الولايات المتحدة قبل توسيعه دوليا .

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى الهدف الظاهر لخطوة جوجل هو تعزيز خدمة التسوق الإلكتروني الخاصة بها من خلال جذب البائعين إلى تسجيل بضائعهم على منصة باي ويز جوجل وغيرها من المنصات الأخرى بدلا من هروبهم من جوجل بسبب الرسوم الإضافية التي يتم فرضها عليهم.

وقال بيل ريدي رئيس قطاع التجارة في جوجل إن إلغاء العمولة يعني إزالة عقبة رئيسية أمام انضمام التجار إلى منصة التسوق لأنه يلغي تكرار العمولة "الآن يمكنهم الانضمام إلى المنصة بسهولة".

في الوقت نفسه سوف يستفيد المستهلكون من هذه الخطوة من خلال زيادة عدد السلع والمنتجات المعروضة والتي يمكنهم رؤيتها أثناء البحث على جوجل. وفي هذه الحالة يمكن لشركة جوجل محاولة إقناع البائعين بنشر إعلانات مدفوعة الثمن على منصة جوجل.

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