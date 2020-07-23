أسعار الذهب تواصل الصعود مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى ذروتها في تسع سنوات اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض الدولار وإجراءات تحفيز غير مسبوقة لإنعاش الاقتصادات التي يعصف بها فيروس كورونا، في حين غذت زيادة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية بواعث القلق من تعاف بطيء.

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي للمرة الأولى في نحو أربعة أشهر، مما يشير إلى تعثر في سوق العمل وسط عودة إصابات كوفيد-19 للارتفاع.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس، "إنها (بيانات إعانة البطالة) تبلغنا أنه هنا على الأقل في الولايات المتحدة، مازال طريق التعافي طويلا".

وبحلول الساعة 1533 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.2 بالمئة إلى 1893.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1894.53 دولار.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4 بالمئة إلى 1891.10 دولار للأوقية.

ارتفع الذهب غير المدر للعائد نحو 22 بالمئة هذا العام، مدعوما بأسعار الفائدة المتدنية وموجة إجراءات التحفيز مع سعي الدول في أنحاء العالم لدعم اقتصاداتها المكروبة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة لتسجل 22.94 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في نحو سبع سنوات في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.05 بالمئة إلى 2148.68 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.5 بالمئة إلى 925.74 دولار.

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