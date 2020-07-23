الاتحاد الأوروبي يستبعد التوصل حاليا لاتفاق تجاري مع بريطانيا

المصدر: د ب أ

استبعد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا حاليا لمرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد جولة من المفاوضات جرت هذا الأسبوع.

ولفت بارنييه إلى أنه يتعين التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر حتى يتسنى تنفيذه قبل مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في يناير.

وقال إنه بينما ظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بالانخراط البناء، فإن بريطانيا "لم تظهر نفس المستوى" من الرغبة في إجراء مفاوضات بناءة.

وأضاف بارنييه أنه تم إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل التعاون القضائي، إلا أنه "لم يتم إحراز أي تقدم" في مجالين أساسيين، هما ضمان تكافؤ الفرص ومصائد الأسماك.

وأوضح أن رفض بريطانيا الالتزام بتكافؤ الفرص والتوصل إلى تسوية نهاية لاتفاق لمصائد الأسماك "يجعل التوصل إلى اتفاقية تجارية أمرا غير مرجح في هذه المرحلة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز