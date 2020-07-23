الذهب يستقر قرب ذروة 9 أعوام بسبب خلاف صيني أمريكي

المصدر: رويترز

استقر الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوى في تسعة أعوام إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1874.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، بعدما شهد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بسبب عمليات بيع متوسطة الشدة لجني الأرباح إثر بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 عند 1876.16 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1875.50 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.1% إلى 22.79 دولار للأوقية بعد أن كانت قد وصلت لقرب أعلى مستوى لها في سبع سنوات مدفوعة بآمال انعاش الأنشطة الصناعية.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 920.40 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2150.68 دولار للأوقية.

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