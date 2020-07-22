خطط لشطب مئات الوظائف في مطارات برلين بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

تخطط الشركة المشغلة لمطارات برلين المملوكة للدولة إلى شطب 400 وظيفة، حيث يعاني القطاع الطيران بشدة جراء تداعيات جائحة كورونا.

وجاء في رسالة للموظفين اليوم الأربعاء أنه من الضروري إجراء خفض كبير في وظائف المجالات الإدارية والتشغيلية.

وكتب رئيس الشركة أنجلبرت لوتكه ورئيس الموارد البشرية ميشائيل هالبرشتات: "نقدّر عدد الوظائف التي ستُشطب خلال السنوات المقبلة بـ400 وظيفة".

وتوظف الشركة حاليا حوالي 2170 شخصا.

وجاء في الرسالة أنه يجب تجنب عمليات الفصل لأسباب تشغيلية "في جميع الظروف"، مضيفة أن كبار التنفيذيين والمديرين سيتنازلون عن 10% من رواتبهم في محاولة لخفض التكاليف.

ومن المقرر إجراء محادثات بشأن شطب الوظائف مع مجلس الإشراف ومجلس العاملين ونقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات. ومن المنتظر عقد مؤتمر بالفيديو بعد غد الجمعة لمنح الموظفين الفرصة لطرح الأسئلة.

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