مجلس الشورى العُماني يقترح ربط ضريبة القيمة المضافة بالنمو

المصدر: رويترز

ذكر موقع واف الإخباري العُماني أن مجلس الشورى وافق على اقتراح إحدى لجانه بربط ضريبة القيمة المضافة بالنمو الاقتصادي.

وقال الموقع الإخباري إن اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى تقترح تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط في حال تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3%.

كما اقترحت استثناء من يبلغ دخلهم الشهري 900 ريال عماني (2340 دولار) أو أقل من الضريبة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعمان 4.7% هذا العام ونموه 3% في العام المقبل.

ولم يرد المجلس حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب. ووافق على أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة مرتبطا بالنمو الاقتصادي واستثناء أصحاب الدخل المنخفض منها، لكن قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال قيد النقاش.

ولا يزال الأمر مرهونا بقرار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد نظرا لأن مجلس الشورى له دور استشاري فحسب.

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