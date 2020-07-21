قادة دول الاتحاد الأوروبي يقرّون خطة نهوض اقتصادي تاريخية

المصدر: أ ف ب



توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 صباح اليوم الثلاثاء، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت خمسة أيام في بروكسل، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وكتب ميشال في تغريدة على تويتر "اتفاق!"، معلناً بذلك انتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول "المقتصدة" من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو، والتي سيتمّ تمويلها للمرة الأولى في تاريخ التكتّل بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

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