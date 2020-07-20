السعودية تستورد 725 ألف طن شعير من 5 شركات عالمية

المصدر: د ب أ

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الاثنين إنها أتمت إجراءات ترسية استيراد كمية 725 ألف طن من الشعير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم عن محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس قوله: إنه تمت الترسية على خمس شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار.

وأشار إلى أن هذه الكمية تمثل الدفعة الخامسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام، لافتا إلى أنها موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي، واستراليا، والبحر الاسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

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