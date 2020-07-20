صناديق ثروات شرق أوسطية تعتزم شراء شركات متعثرة بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أفادت شركة "إنفيسكو" لإدارة الأصول بأن ما يقرب من نصف صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تخطط لشراء المزيد من أسهم شركات، معظمها أوروبية، تضررت من جراء الاضطرابات التي يشهدها السوق بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول في تقرير نشرته اليوم الاثنين إنه على مدى الاثني عشر شهرا القادمة، سيقوم نحو 43% من الصناديق السيادية في المنطقة بشراء الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، بينما ستقلل 29% حيازاتها من مثل هذه الأسهم.

وأشارت الشركة إلى أن معظم الصناديق ستتجه إلى أوروبا من أجل البحث عن صفقات، وأن 38% ستزيد انكشافها على أوروبا الناشئة و38% على أوروبا المتقدمة.

وقالت زينب الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في إنفيسكو، في بيان :"تسببت اضطرابات السوق في مارس وأبريل في تراجع أسعار الأصول بشكل ملحوظ، خاصة وأن بعض المستثمرين باعوا أوراقا مالية لتوفير سيولة.. ومثلت هذه فرصة للفوز بحصص في شركات رابحة بأسعار جيدة للغاية".

وأشارت الشركة إلى أن الصناديق الإقليمية أكثر استعدادا لاصطياد الصفقات عما كان عليه الوضع خلال الأزمة المالية عام 2009، وذلك بعدما تمكنت من زيادة احتياطياتها النقدية في السنوات الأخيرة.

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