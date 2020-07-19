محافظ المركزي الكويتي يتوقع استقرار قطاع البنوك رغم أزمة كورونا

المصدر: رويترز

توقع محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، أن يظل القطاع المصرفي الكويتي على نفس المستوى من الاستقرار رغم الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقال الهاشل في بيان اليوم بمناسبة صدور تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، إن قوة ومتانة القطاع المصرفي "تتوقف على امتداد فترة الأزمة الحالية وشدتها، وقد تختلف آثارها من بنك لآخر".

وأضاف أنه رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الاقتصاد الكويتي فإن الائتمان المصرفي "ربما يسجل نسب نمو إيجابية جيدة" نتيجة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل تدني معدلات الفائدة على نحو غير مسبوق وتلبية احتياجات رأس المال العامل للشركات، خاصة التي سجلت عجزا في إيراداتها.

وقال إن جودة الأصول قد تتراجع على نحو بطيء، كما أن التحديات الاقتصادية وتراجع صافي إيرادات الفوائد والحاجة إلى زيادة المخصصات لتغطية انخفاض جودة الأصول "قد تفرض ضغوطا على ربحية البنوك".

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