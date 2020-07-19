تويتر تحذف تغريدة لترامب بعد شكوى من مالك حقوق النشر

المصدر: رويترز

حذفت شركة تويتر تسجيلا مصورا أعاد نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالت إنها اتخذت هذا الإجراء بعدما تلقت شكوى من مالك حقوق النشر.

واختفى التسجيل المصور، الذي يتضمن موسيقى من فرقة لينكين بارك، من على حساب تويتر الخاص بالرئيس في وقت متأخر أمس السبت مع إخطار يقول "تم تعطيل هذه الوسائط بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر".

وحذفت شركة تويتر التسجيل المصور الذي أعاد نشره ترامب من مدير وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو، بعدما تلقت إشعارا يستند لقانون حقوق النشر من شركة ماشين شوب إنترتينمنت، بحسب قاعدة بيانات لومين التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

وشركة ماشين شوب مملوكة لفرقة الروك لينكين بارك، بحسب صفحتها على موقع لينكد إن.

وقال ممثل لتويتر في بيان بالبريد الإلكتروني "نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر أو ممثلوهم المعتمدون".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.

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