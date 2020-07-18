رئيس وزراء الجزائر: نعيش وضعاً اقتصادياً صعباً

المصدر: د ب أ

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم، أن بلاده تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً وغير مسبوق ناتجاً عن الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة، وانهيار أسعار النفط، وأزمة جائحة كورونا.

وقال جراد، في كلمة خلال ترؤسه لقاء عن تقييم الانعكاسات الناجمة عن فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد الجزائري، إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.

وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت في عدة قطاعات اقتصادية، أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.

ودعا جراد إلى ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا بكل موضوعية ودون مزايدات، مشيراً إلى أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز