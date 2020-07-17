تهديد بتفجير قنبلة على متن طائرة لـ"رايان إير"

المصدر: د ب أ

هبطت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية للطيران منخفض التكلفة في أوسلو، بعد تلقي تهديد بتفجير قنبلة على متنها خلال رحلتها إلى النرويج.

وقالت الشرطة النرويجية، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الطائرة هبطت بسلام في المطار الدولي بأوسلو.

وأضافت الشرطة أن الموقف غير واضح، مشيرة إلى أن أفرادها موجودون بشكل مكثف في المطار.

وكانت محطة "إن آر كيه" الإذاعية النرويجية ذكرت، استناداً إلى شركة "أفينور" المشغلة لمطار أوسلو، أن طائرة رايان إير كانت قادمة من لندن إلى النرويج.

وقالت متحدثة باسم "أفينور" للمحطة إن كل الركاب غادروا الطائرة وفي طريقهم إلى صالة الوصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز