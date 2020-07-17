كوبا تلغي ضريبة الـ 10% على الدولار الأمريكي وتوسّع استخدامه

المصدر: د ب أ

قالت كوبا أمس الخميس إنها ستلغي الضريبة المفروضة منذ أمد بعيد بنسبة 10 في المئة على سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي، كما سيجري قبول استخدام الدولار في بعض المتاجر.

وقال وزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو جيل عبر التليفزيون الحكومي "هذا إجراء يفيد جميع الكوبيين داخل البلاد وخارجها".

واعترفت السلطات الكوبية بأن القرار، المصمم لجلب المزيد من العملة الصعبة، جاء مدفوعا بسبب جائحة كوفيد-19 وفقدان عائدات السياحة.

وشددت على أن هذا الإجراء لا يمثل "دولرة" لاقتصاد البلاد.

يشار إلى أن ضريبة الـ 10 بالمئة سارية المفعول منذ العام 2004.

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