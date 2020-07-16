باكستان تكشف حقيقة شهادات 166 طياراً مشكوك فيها

المصدر: رويترز

أكدت باكستان، اليوم، صحة تراخيص 166 طياراً يعملون في دول أجنبية، في ظل فضيحة ترتبط بشهادات طيران "مشكوك فيها".

وأوقفت وزارة الطيران المدني الباكستانية 262 طياراً بسبب شكوك في صحة مؤهلاتهم الشهر الماضي، بناءً على ما كشفه تقرير مبدئي في حادث تحطم طائرة في كراتشي في مايو، من أن الطيارين لم يلتزما بالإجراءات المتبعة وتجاهلا التحذيرات.

وأدى تحطم الطائرة إلى مقتل 97 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم.

وكانت الوزارة قالت، في وقت سابق، إن باكستان لديها 860 طياراً، منهم 107 يعملون لمصلحة شركات طيران أجنبية، لكنها حدثت الإحصاء في بيان اليوم، وقالت فيه إنها تلقت طلبات من عشر دول للتحقق من شهادات 176 طياراً.

وقالت الوزارة إن سلطة الطيران المدني الباكستانية تحققت من صحة شهادات 166 منهم، وتأكدت من أنها "أصلية وموثقة"، بينما العشرة المتبقون ستكتمل أوراقهم بحلول الأسبوع المقبل.

وقالت إنها بعثت بنتيجة التحقق من الشهادات إلى الدول المعنية.

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