المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0%

المصدر: د ب أ

أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، وهو أدنى مستوى تاريخي.

وأعلن البنك أنه يخطط للاحتفاظ بتكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لدعم التعافي الاقتصادي لمنطقة دول العملة الأوروبية الموحدة اليورو من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح مجلس محافظي البنك، والذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0%، وسيبقي برنامج شراء السندات عند 1.35 تريليون يورو (1.54تريليون دولار).

ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في يونيو من عام 2021.

كما سيبقي البنك، ومقره فرانكفورت، الفائدة على الإيداع عند سالب 0.5% ومعدل الإقراض الهامشي عند موجب 0.25%.

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