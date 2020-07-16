الدولار يهبط إلى أدنى مستوياته في شهر

المصدر: رويترز

تجددت شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق العملات أمس الأربعاء بينما ساعد تقدم نحو لقاح لمرض كوفيد-19 الأسهم في التعافي وأعطى دفعة للعملات المرتبطة بالسلع الأولية، وهو ما دفع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهر.

وتراجع مؤشر الدولار عن مستوى 96 للمرة الأولى منذ يونيو ليهبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 95.770 . وتمكنت العملة الخضراء من تقليص خسائرها في تعاملات بعد الظهر لتسجل في أحدث معاملة 96.040، منخفضة 0.12 بالمئة.

ومن بين العملات المرتبطة بالسلع الأولية، صعد الدولار الكندي 0.77 بالمئة والدولار الأسترالي 0.4 بالمئة والدولار النيوزيلندي 0.44 بالمئة.

وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.145 دولار، مقتربا من أعلى مستوى له هذا العام البالغ 1.150 الذي سجله في أوائل مارس.

وتلقى العملة الأوروبية دعما من ضعف الدولار وآمال بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتوصلون إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي الاقتصادي أثناء قمة للاتحاد يومي الجمعة والسبت.

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