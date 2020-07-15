السعودية: أوبك+ تتحرك صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط لتعافي الطلب

المصدر: رويترز

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء إن أوبك+ تتحرك صوب المرحلة المقبلة من اتفاق خفض إنتاج النفط حيث من المتوقع أن تخفف المجموعة التخفيضات بفضل تعافي الطلب على النفط.

وصرح الوزير أيضا بأن تخفيضات النفط الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا بفضل خطة تعويض تصوغها البلدان التي كان لديها فائض إنتاج في الشهور السابقة.

أدلى الوزير بتصريحاته قبيل اجتماع للجنة وزارية مهمة في تكتل أوبك+ وقال إن الصادرات السعودية لن تزيد في أغسطس حيث سيجري استهلاك البراميل الإضافية محليا.

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