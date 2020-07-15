الصين تنتقد استبعاد بريطانيا لـ "هواوي" من البنية التحتية للجيل الخامس

المصدر: د ب أ

انتقدت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء بشدة قرار بريطانيا استبعاد شركة هواوي للاتصالات من البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينج في مؤتمر صحفي في بكين إن القرار ينتهك مبادئ التجارة الحرة والسوق ويضر بالثقة المتبادلة والتعاون البريطاني-الصيني.

وأضافت" القرار يمثل تهديدا كبيرا لسلامة الاستثمارات الصينية في المملكة المتحدة. إن الأمر يتعلق بثقتنا في ما إذا كان يمكن أن تستمر السوق البريطانية مفتوحة وعادلة وغير تمييزية " داعية الشركات الصينية إلى دراسة الخطورة السياسية للاستثمار في السوق البريطاني.

وكان وزير الاعلام والثقافة البريطاني أوليفر دودن قد أعلن أمس الثلاثاء أن بريطانيا لن تشتري تقنيات الجيل الخامس من شركة هواوي من أجل شركات الهواتف المحمولة البريطانية بداية من نهاية العام، وأرجع القرار إلى المخاوف الأمنية والعقوات الأمريكية ضد هواوي.

وقالت هوا إن الحظر لا يتعلق بالأمن القومي" ولكنه تلاعب بصبغة سياسية" يستند على أسلوب أمريكا " للترهيب والتهديد والاستفزاز" في الساحة الدولية.

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