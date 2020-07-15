تباطؤ التضخم في السعودية في يونيو قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة

المصدر: رويترز

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية زاد 0.5% في مايو على أساس سنوي، في أقل زيادة سنوية منذ يناير.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أسعار الغذاء ارتفعت 6.9% على أساس سنوي وكانت هي العامل الرئيسي في زيادة معدل التضخم ككل.

وأمرت السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصل إلى 15% اعتبارا من هذا الشهر حيث تسعى لزيادة إيرادات الدولة المتضررة جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي المعني بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس "صورة التضخم ستتحول للأسوأ هذا الشهر بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها من 5% إلى 15% في الأول من يوليو".

وأضاف في مذكرة بحثية "نتوقع أن يقفز التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 و6% على أساس سنوي هذا الشهر ويظل حول هذا المعدل طيلة معظم العام المقبل".

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