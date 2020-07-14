تعرف على أسعار الذهب اليوم

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتعود فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم من القلق بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ومع استحداث مناطق كثيرة قيود لاحتواء التفشي.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1807.70 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1813.40 دولار للأوقية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين من أن جائحة كوفيد-19 سوف تتفاقم إذا فشلت الدول في الالتزام بمعايير وقائية صحية صارمة في حين تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم 13 مليونا.

وسجلت أسعار الذهب مكاسب بحوالي 19 في المئة منذ بداية العام مستفيدة بشكل أساسي من أسعار فائدة منخفضة وإجراءات تحفيزية واسعة من بنوك مركزية كبرى حول العالم وهو ما يدفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس كأداة للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيم العملات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1961.10 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 824.23 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 19.10 دولار للاوقية بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2019.

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