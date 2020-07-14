سواتش للساعات تشطب 2300 وظيفة وتغلق 260 متجر

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة سواتش السويسرية لصناعة الساعات اليوم الثلاثاء خفض عدد موظفيها بنسبة 6.5% في أنحاء العالم بما يعادل 2300 وظيفة، كما أغلقت 260 من متاجرها خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضيين، وذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة اليوم أنها تكبدت صافي خسائر بقيمة 308 مليون فرانك سويسري ( 327 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 415 مليون فرانك خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة بمقرها في مدينة "بيل السويسرية" أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 43.4% لتصل إلى 2.2 مليار فرانك.

وبسبب إجراءات الإغلاق التي هدفت إلى احتواء تفشي فيروس كورونا، تم غلق نحو 80% من متاجر التجزئة الخاصة بسواتش مؤقتا.

وأدى إغلاق المحال وخفض الانتاج في سويسرا إلى تكبد الشركة خسائر تشغيلية بقيمة 327 مليون فرانك.

وقالت سواتش إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية للعام بأكمله.

وتم إغلاق 260 متجرا بصورة دائمة خلال النصف الأول من العام، وشطب نحو 2300 وظيفة، ليصل إجمالي موظفي الشركة حاليا إلى 33700.

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