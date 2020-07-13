عائدات دول أوبك من صادرات النفط تراجعت إلى 565 مليار دولار

المصدر: د ب أ

أظهرت النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن إجمالي عائدات الدول الأعضاء بالمنظمة من تصدير النفط انخفض عام 2019 إلى 565 مليار دولار، مقابل 692 مليار دولار في العام السابق، وذلك في ظل تراجع الكميات التصديرية والأسعار.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين فقد بلغ متوسط سعر سلة خامات أوبك في العام الماضي 64.04 دولار للبرميل، مقابل 69.78 دولار في 2018.

وضخت دول المنظمة في المتوسط 29.38 مليون برميل في اليوم في 2019، مقابل 31.24 مليون برميل في اليوم في العام السابق.

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