البحرين تدرج مصروفات طارئة بـ 470 مليون دولار بميزانية 2020

المصدر: رويترز

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الاثنين نقلا عن مرسوم ملكي إن البلاد ستدرج مصروفات طارئة بقيمة 177 مليون دينار (470 مليون دولار) ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحصل البلد الخليجي على حزمة مساعدات في 2018 بقيمة 10 مليارات دولار من دول الجوار الثرية بالخليج لتفادي أزمة ائتمان ويعمل على سد عجز ميزانيته.

وسجلت البحرين ما يقل قليلا فحسب عن 33 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و108 وفيات.

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