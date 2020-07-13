"بي.جيه.تي بارتنرز" ودينوفو تتحالفان في الخدمات الاستشارية بالشرق الأوسط

المصدر: رويترز

قالت دينوفو لاستشارات الشركات في دبي إنها أبرمت اتفاق شراكة مع بي.جيه.تي بارتنرز وهو بنك استثمار أمريكي تتركز أعماله في مجال الاستشارات.

ستقدم الشركتان مع خدمات الاستشارات المالية لعملاء في الشرق الأوسط من بينهم شركات كبرى وصناديق ثروة سيادية ومجموعات عائلية فضلا عن شركات عالمية تسعى للاستثمار في المنطقة.

تدرس شركات عديدة في المنطقة خيارات إعادة الهيكلة، إذ أثرت الضربة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط على قدرتها على سداد الديون.

كان مصرف الإمارات المركزي حذر الأسبوع الماضي من أن الشركات قد تتعرض لضغوط بسبب فيروس كورونا وقال إن من المتوقع أن تتدهور قدرتها على خدمة ديونها في العام الحالي.

وقالت مي نصر الله مؤسِسة دينوفو ورئيسة مجلس الإدارة التنفيذية في بيان "يتيح هذا الاتفاق لدينوفو التوسع في أنشطتها العالمية وأن تخدم بشكل أفضل حاجة العملاء المتنامية للاستشارات الدولية والتوسع في منتجات الخدمات بالمنطقة في مجالات مثل إعادة الهيكلة".

وقال بول ج. توبمان رئيس مجلس إدارة بي.جيه.تي ورئيسها التنفيذي إن الشراكة ستساعد شركته على التوسع في علاقاتها مع عملاء بالشرق الأوسط.

وتابع "نتطلع لأن نتيح جميع قدراتنا الاستشارية وخبراتنا الريادية في مجال إعادة الهيكلة لمزيد من العملاء بالمنطقة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز