الدولار يعاود الهبوط مع تحول المستثمرين لبيانات الاقتصاد والنتائج

المصدر: رويترز

انخفض الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية عالمية ونتائج الشركات الأمريكية لمعرفة ما إذا كان التفاؤل الحذر في الأسواق إزاء النظرة المستقبلية للاقتصاد له ما يبرره.

وأنهى الدولار أسبوعا ثالثا على خسارة يوم الجمعة إذ اشترى المستثمرون العملات عالية المخاطر وسط رهان على أن التداعيات الكاسحة للجائحة قد ولت.

ونزل مؤشر يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.2% في التعاملات المبكرة في لندن إلى 96.416.

وزادت الإصابات بفيروس كورونا مطلع الأسبوع في الولايات المتحدة وسجلت فلوريدا زيادة تفوق 15 ألف حالة جديدة في 24 ساعة وهو رقم قياسي يتجاوز ذروة نيويورك في أبريل.

ويبدأ موسم إعلان النتائج في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري وسيعطي نافذة آخرى لتقييم حجم الأضرار فضلا عن مدى التعافي من الجائحة.

وزاد اليورو 0.26 بالمئة الي 1.1328 دولار، محافظا على اتجاه صعودي بطيء منذ أواخر الشهر الماضي.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.2641 دولار، مقتربا من ذورة ثلاثة أسابيع عند 1.2668 دولار التي لامسها الشهر الماضي.

وتقدم الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6975 دولار أمريكي.

وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي سوق الصرف في ميزوهو للأوراق المالية، "شاهدنا انتعاشا سريعا بعد تراجع سريع في بيانات اقتصادية شتى. لكن بالنظر إلى الأمام، فإن التحسن قد يتباطأ أو قد يشهد حتى تدهورا نظرا لموجة الإصابات الثانية".

وصعد الدولار قليلا أمام العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا إلى 106.95 ين ليظل قرب أقل مستوى في أسبوعين 106.635 ين المسجل يوم الجمعة.

وصعد اليوان الصيني 0.1 بالمئة إلى سبعة يوانات للدولار.

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