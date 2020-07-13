فيتنام تسمح بتسيير رحلات جوية محدودة

المصدر: د ب أ

أعطى رئيس وزراء فيتنام الضوء الأخضر لإطلاق عدد محدود من الرحلات الجوية الدولية كل أسبوع إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الإثنين.

وأفادت التقارير بأن رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك طلب من وزارة الخارجية والسفارات ذات الصلة خلال اجتماع حكومي يوم الجمعة ترتيب استئناف الرحلات الجوية إلى قوانجتشو وطوكيو وسول وتايوان.

ووفقا للإجراءات، سوف يتم السماح بإقلاع رحلة أو رحلتين فقط كل أسبوع من فيتنام، بينما يتعين على القادمين إليها الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين. وسوف تعطى الأولوية للمواطنين الفيتناميين والمستثمرين وخبراء الأعمال التجارية.

واقترحت السلطات منتصف يوليو كموعد محتمل لإعادة تشغيل رحلات الطيران.

وأشاد كيدونج بارك، مندوب منظمة الصحة العالمية في فيتنام، بتعامل البلاد مع أزمة فيروس كورونا المستجد. وتم تأكيد أول حالتين إصابة بفيروس كورونا في البلاد في أواخر يناير.

وفي بداية فبراير، أوقفت الخطوط الجوية الفيتنامية جميع رحلاتها إلى الصين وهونج كونج وتايوان. وبعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في أذار/مارس، تم إيقاف جميع الرحلات الجوية الدولية.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة، وتم تسجيل إجمالي 372 حالة إصابة مؤكدة فقط بفيروس كورونا في فيتنام، ولم تسجل البلاد أي انتقال للعدوى داخليا في الأشهر الثلاثة الماضية.

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