الذهب يحوم فوق 1800 دولار بفعل مخاوف "كورونا" وهبوط الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتظل فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم، في ظل استمرار تدعم المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفضل تراجع الدولار وبواعث القلق من تنامي إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) في أنحاء العالم.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1807.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 7:31 بتوقيت جرينتش. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% أيضا لتسجل 1811.10 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، "كوفيد-19 لن يغادرنا ولا نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيحيد عن مساره فيما يتعلق بأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيدعم أسعار الذهب".

وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، مما يقلص تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.

وفي سائر المعادن النفيسة، ارتفع البلاديوم 0.8% إلى 1985.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.8% ليسجل 837.57 دولار، وتقدمت الفضة 2% إلى 19.05 دولار.

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