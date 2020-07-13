سوق الأسهم السعودية تشهد بدء تداول أسهم "أملاك العالمية"

المصدر: د ب أ

شهدت السوق السعودية اليوم الاثنين إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أملاك العالمية للتمويل العقاري"، بالرمز 1182 ضمن قطاع البنوك، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وإدراج شركة أملاك العالمية، هو ثاني إدراج تشهده السوق السعودية الرئيسية خلال العام الجاري، بعد إدراج شركة "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية" في مارس الماضي.

وكان العام الماضي قد شهد إدراج كل من شركة "المعمر لأنظمة المعلومات"، وشركة "المراكز العربية"، و"مهارة للموارد البشرية"، و"عطاء التعليمية"، إضافة إلى إدراج "أرامكو السعودية" الذي مثل أكبر إدراج في تاريخ السوق السعودية والأكبر عالميا.

وبإدراج أسهم شركة " أملاك العالمية للتمويل العقاري" يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 184 شركة، دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 صندوقاً.

وكانت الشركة قد طرحت 18ر27 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من رأس مال الشركة بسعر 16 ريالا، خصص منها 90 % للمؤسسات وبلغت نسبة التغطية 500% . وتم طرح 10% للأفراد، وبلغت نسبة التغطية 2690%، لتصبح التغطية الإجمالية للاكتتاب 7.67 مرة.

وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب ولكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 07ر0% تقريباً.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في مزاولة أعمال نشاط التمويل العقاري للشركات والأفراد.

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