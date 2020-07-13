تراجع عدد الركاب في مطار فرانكفورت خلال يونيو بنسبة 91%

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة فرابورت الألمانية لتشغيل المطارات اليوم الاثنين تراجع عدد الركاب الذين استخدموا مطار فرانكفورت في ألمانيا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 90.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 599314 راكبا.

وذكرت الشركة أن السبب الرئيسي وراء التراجع الحاد لعدد الركاب كان استمرار القيود المفروضة على الحركة وتراجع الطلب على السفر نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه تراجع عدد الرحلات الجوية التي استخدمت المطار خلال يونيو الماضي بنسبة 79.7% سنويا إلى 9331 رحلة إقلاعا أو هبوطا.

وأشارت الشركة الألمانية إلى تراجع إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا مطار فرانكفورت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 63.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



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