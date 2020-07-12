حكومة الكويت تعتزم اقتراض 65 مليار دولار خلال 30 عاما

المصدر: رويترز

قالت صفاء الهاشم رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

جاءت تصريحات الهاشم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت في البرلمان "قانون الدين العام.. تطلبون 20 مليار (دينار) لثلاثين سنة قادمة، ثمانية مليارات من أصل عشرين لتسديد عجز الميزانية الحالي" موجهة كلامها لرئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا.

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