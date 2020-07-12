الاتصالات السعودية تمدد صفقة "فودافون مصر" للمرة الثانية

المصدر: رويترز

قالت الاتصالات السعودية، كبرى شركات الاتصالات في المملكة، اليوم الأحد، إنها ستحتاج شهرين آخرين لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55% في فودافون مصر.

أبرمت الاتصالات السعودية في يناير الماضي اتفاقا غير ملزم لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها مددت العملية لمدة 90 يوما في أبريل، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان إنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى سبتمبر للسبب ذاته.

وفودافون مصر أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد إذ لديها 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40% من السوق.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة أغلبية في الاتصالات السعودية.

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